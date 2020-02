Ils ont à peine plus de 20 ans mais ont déjà tous les deux leur place dans le rap game : le rappeur 7 Jaws et le producteur Seezy viennent de dévoiler la mixtape "Rage", sur laquelle ils ont collaboré, et c'est très lourd !

Eric, Seezy, 7Jaws et Quentin © Radio France / Alexia Lacour

Originaire de Sarrebourg, une petite ville de l'Est de la France, 7 Jaws est l'exemple parfait que le rap n'a pas de codes et se fout des cases. Ses influences sont multiples : du Japon (où il retourne chaque année) au MMA (qu'il a pratiqué!) en passant par le métal ou bien encore le rap-émo américain, et ça se ressent dans sa musique : son rap est varié, puissant, et travaillé.

Il y a quelques temps, il rencontre le jeune producteur Seezy, (qui a notamment collaboré avec Vald, Niska, Roméo Elvis ou encore Ninho !) qui, touché par les sujets peu communs abordés par l'artiste, à la fois sombres et lucides, lui propose de travailler ensemble. C'est de cette collaboration que va naître Rage, leur nouvelle mixtape sortie ce 21 février.

Le mix nouveautés internationales

$uicideBoy$ - All Dogs Go To Heaven

Migos ft. Young Thug & Travis Scott – Give No Fxk

Denzel Curry – So.Incredible.PKG

Le mix nouveautés françaises

Doria – Pochtar

BRVMSOO ft. 4Keus – Sale Boulot

Le Juiice – Drip

La programmation musicale

7 Jaws - Rage

T.R.U. fr Worl & 2 Chainz – Brick On My Face

7 Jaws - Turbo S

Junior Bvndo – Vrai

