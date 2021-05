Il n’y a jamais eu autant de projets, d’artistes, de rappeurs qu’en 2021. Difficile donc de se démarquer … A moins comme Squidji de faire les choses autrement : à seulement 22 ans, le jeune homme combine la douceur du r’n’b et la noirceur de la trap, et propose une musique à part, moderne et sensuelle.

Le rappeur Squidji avec Éric et Quentin © Radio France / Alexia Lacour

Il y a un an à peine, Squidji était postier. Quelques mois plus tard, il bouscule le rap game français avec Ocytocine, pépite ultra riche qui explore tous les styles et éclate tous les codes. Entouré des meilleurs producteurs et compositeurs du moment (Prinzly, Benjay, Paco Del Rosso (Damso), Saint DX, Ponko (Hamza), Dioscures (Laylow), Ikaz (13 Block), Sofiane Pamart (Dinos)), on comprend mieux pourquoi le projet de Squidji est singulier : véritable film qu’il déroule au fil des titres, Ocytocine raconte les doutes, la mélancolie, l’amour et les rencontres d’une vie, accompagné de Josman, Disiz, Lous & The Yakuza, Lala&Ce, Jäde.

« Ce projet, c’est un véritable arc-en-ciel, souligne Squidji. On y trouve toutes les couleurs. »

Chez Squidji l'écriture est une thérapie, la musique est une libération. Jusqu'où nous emmènera-t-il ?

