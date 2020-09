Après « Confidences » et « Nyx & Erèbe », le rappeur marseillais frappe fort cette rentrée avec son nouvel album "Comptes de faits"

Le rappeur YL avec Éric et Quentin. © Radio France / Alexia Lacour

Originaire du quartier d'Air Bel à Marseille, véritable viviers d'artistes (Naps, Kofs...) YL n'a que 24 ans mais déjà une longue carrière derrière lui. Impossible à son âge ? Pas quand on a commencé à rapper à 11 ans ! Le jeune rappeur a déjà plusieurs projets derrière lui, et une grande maturité que l'on ressent clairement à travers ses textes. D'autant qu'YL n'arrête jamais : pendant le confinement, alors que la France est à l'arrêt, il offre à son public une mixtape surprise, mi-avril, conçue en étroite collaboration ... Avec ses fans !

Pour cette rentrée, YL revient fort avec Comptes de faits, un album où il enchaîne les textes travaillés et les feats efficaces (avec Rim'K, Rohff, Naps...) et montre qu'il a bien évolué depuis ses premiers projets.

Le jeune rappeur sera aussi au casting de la 2ème saison de la série Validé, actuellement en tournage, dont la première saison a battu des records de streaming début 2020.

Mix des nouveautés internationales

Action Bronson ft. Hologram & Meyhem Lauren – Mongolia

Baby Keem – Hooligan

Saba ft Denzel Curry – Something in the water

Mix des nouveautés françaises

Geeeko & Coyote Jo Bastard – Drunk

Soolking ft. Zed & Hamza – Comme jamais

SDM & Koba LaD - Titulaires

La programmation musicale

Marwa Loud - Mytho

YL & Naps – J’me casse

YL & Isk – 5.5

YL – Routine (live)

Damso – D’ja roulé

