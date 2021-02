Si la drill est bien le genre à la mode dans le rap français en ce moment, aucun artiste ne la maîtrise aussi bien que Gazo : le jeune rappeur sort sa première mixtape, "Drill FR".

Le rappeur Gazo avec Éric et Quentin. © Radio France / Alexia Lacour

D’origine guinéenne, Gazo c'est entre Saint-Denis et le 11ème arrondissement que Gazo grandit.Au CM2, il commence à écrire ses premiers textes : àet de là, il décide qu'il fera de la musique !

Très inspiré des rappeurs londoniens, Gazo maîtrise aujourd'hui à la perfection le style sombre et violent de la drill, aujourd'hui incontournable dans le rap game français.

Ultra attendu par les amateurs français de ce style musical, sa mixtape Drill FR est à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer du jeune rappeur : des sons puissants et efficaces, des featurings très lourds (Tiakola, Landy, Luciano, Franglish, Hache-P, PA Salieu et Unknown T) et des prods sombres et énervées.

"Euphon", le live de Gazo

"T'es où" avec Kanis

