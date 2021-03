Le S est de retour en très grande forme, et bat déjà tous les records : JVLIVS II n'a qu'une semaine, et il est déjà disque d'or.

SCH, le rappeur marseillais, invité du "Grand Urbain" d'Eric et Quentin © Maxppp / Valérie Vrel / La Provence

"Oui ma gâtée !" Impossible d'être passé à côté de SCH en 2020, et une chose est sûre, 2021 ne se passera pas sans lui. En "bande organisée" ou en solo, SCH aligne les punchlines et déroule son flow, s'entoure des meilleurs et explose tous les compteurs. Pas étonnant donc que la suite de JVLIVS soit le projet le plus attendu de l'année. En seulement quelques jours, JVLIVS II est disque d'or, et réalise le meilleur démarrage de ventes depuis le duo PNL, en 2019.

Bosseur acharné, perfectionniste, le rappeur d'Aubagne poursuit son ascension dans le rap game français; vers JVLIVS III ?

Mix des nouveautés internationales

IDK – Just like Martin

Snoop Dogg – C.E.O.

Talib Kweli & Diamond D. Busta Rhymes – The quiet one

Mix des nouveautés françaises

Alonzo & ZKR – 208

S.PRI Noir & Sean – Juicy

Coyote Jo Bastard – Secure the bag

La programmation musicale

Benab ft. Maes – Andale

SCH – Crack

SCH – Loup noir

SCH – Parano