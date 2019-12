C'est une première en France et même dans le monde : Eric & Quentin lancent la première cérémonie des Moulas d'Or, qui récompense tous les artistes qui ont fait 2019.

2019 a été une année exceptionnelle pour le rap : des feats explosifs, des sorties très attendues, des sons streamés des millions de fois... A l'occasion de la première cérémonie des Moulas d'Or, Eric & Quentin vous proposent de réécouter les meilleurs sons de l'année.

Eric & Quentin vous invitent à la première cérémonie internationale des Moulas d'Or, qui récompense les artistes rap de l'année à travers plusieurs catégories. Pour les accompagner pour cette première édition, Jhon Rachid, comédien, et vidéaste, et Melha Bedia, comédienne et humoriste.

Le mix des titres internationaux de l'année 2019

Tyler The Creator : I Think

I Think YNB Cordee ft Anderson Paak : Rnp

: Rnp DaBaby : BOP

BOP Roddy Rich ft Gunna : Start wit me

Les catégories :

Artiste new comer de l'année 2019

Gambi

Key Largo

Larry

Zola

Album de l'année

SCH – Rooftop (en écoute R.A.C)

VALD – Ce monde est cruel (en écoute Ce monde est cruel)

PNL – Deux frères (en écoute Deux frères)

Nekfeu – Les étoiles vagabondes (en écoute Cheum)

Artiste féminine

Lala &Ce (en écoute Serena (Botcho))

Chilla (en écoute Am Stram Gram)

Shay (en écoute Liquide)

Amy (en écoute Mauvais côté)

Artiste Masculin

Ninho (en écoute La vie qu’on mène)

Jul (en écoute C’est pas des lol)

Koba LaD (en écoute RR 9.1)

Niska (en écoute Du lundi au lundi)

Titre de l'année

Tricheur – Nekfeu ft Damso

Médicament – Booba ft. Niska

ASB - Vald ft Maes

Solvable - Niro

