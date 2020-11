C'est l'une des artistes les prometteuses du moment : Le Juiice vient de sortir Jeune CEO, sa première mixtape.

La rappeuse Le Juiice avec Éric et Quentin au Palais des Glaces à Paris (10e). © Radio France / Alexia Lacour

Originaire de Boissy-Saint-Léger, dans le Val-de-Marne, Joyce (de son vrai nom) est passionnée très tôt par la musique et les mots. A l’école primaire déjà, elle les manie avec justesse quand elle rédige des poèmes. Aujourd’hui, ce sont ses punchlines qui nous scotchent. Joyce s’était pourtant d’abord orientée vers la finance, avant de se lancer dans l’entreprenariat. Mais sa rencontre avec le rappeur Fianso, alors qu’elle accompagnait un ami dans l’émission Rentre dans le cercle, marque les débuts de la rappeuse Le Juiice. « Tu devrais rapper », lui dit Fianso, et quelques années Le Juiice a non seulement suivi les conseils du rappeur de Saint-Denis, mais a aussi clairement montré qu’elle avait sa place dans le rapgame, et qu’elle comptait bien s’installer.

Avec sa mixtape Jeune CEO, c’est chose faite : Le Juiice manie les mots avec justesse, et livre un rap juste et énergique , sans détours ni compromis. S’entourant d’artistes talentueux (Stavo de 13 Block, Meryl ou encore Jok’Air), la rappeuse montre qu’elle sait faire équipe, et s’impose clairement comme une des découvertes les plus fraiches de l’année. »

Mix des nouveautés internationales

Tierra Whack – Peppers and onions

Megan Thee Stallion – Shots fired

Kevin Gates & Dermont Kennedy - Power

Mix des nouveautés françaises

Dinos – Césaire

Landy & Niska – Million d’euros

Achile & Oxmo Puccino – ça veut rien dire

Programmation musicale

Le Juiice – Shox

Le Juiice – Babyboo

Le Juiice – CEO

Jok’Air & Le Juiice – Bonne Bonne

Suivez l'actualité du Grand Urbain sur Facebook, Instagram, et Twitter, ainsi que la playlist de l'émission.