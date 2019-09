Némir a la voix joueuse, un tantinet éraillé. Il a grandi dans le quartier Saint-Jacques de Perpignan, ruelles étroites et places lumineuses, des Gitans. Il présente son 1er album éponyme.

Jeune rappeur percutant, Némir s’est inséré très vite dans un écosystème où figurent Youssoupha, à qui il donne la réplique dans l’album NGRTD, mais aussi Hamé, de La Rumeur, tenant d’un rap très politique, Perpignanais comme lui, et puis Nekfeu (sur le titre Princesse) ou bien encore Alpha Wann.

Après plusieurs EP et des feat avec les rappeurs les plus prolifiques du paysage français, il sort cette année son premier album éponyme.

Némir a travaillé en symbiose avec le compositeur En’zoo [Enzo Serra] d’origine italienne, complice des défricheurs du nouveau rap français : Nekfeu, Spri Noir, Alpha Wann, Gro Mo, ici présents.

Némir place le rap au cœur d’un esprit soul, parce qu’il a la passion du hip hop et de la soul :

D’Angelo, Michael Jackson, et toutes ces voix de tête m’ont apporté la légèreté, et l’obsession du couple et de l’amour