Déjà tout petit il voulait son propre studio : à 23 ans, PLK (l'acronyme de Polak, en référence à ses origines polonaises) est déjà un très grand du rap français, et réussit sa rentrée avec son album Enna.

Éric et Quentin avec le rappeur PLK dans les studios de France Inter. © Léo Caillart

C'est l'album le plus attendu de cette rentrée : ENNA, le 2ème album de PLK, est enfin là ! Depuis ses débuts au sein de Panama Bende, PLK n'a jamais arrêté de travailler et ça paye : 2 disques de platine, un album or, 4 singles de platine et 4 singles d'or depuis 2017, des millions de streams sur chacun de ses clips, et ça ne risque pas de s'arrêter là.

Gros bosseur, PLK prouve une fois de plus avec son album Enna qu'il ne laisse rien au hasard : écriture ciselée, flow maîtrisé et featurings bien choisis, ENNA va rentrer sans aucun doute dans la liste des meilleurs albums de cette année 2020.

Le live de PLK "3 en 1"

Mix nouveautés internationales

Drake ft Lil Durk - Laugh Now Cry Later

Headie One ft AJ. Tracey & Stormzy - Ain't it Different

Mulatto ft. 42 Dugg - Off top

Mix nouveautés françaises

13 Block ft Niska - Tieks

Oboy - Cabeza

Soso Maness ft Da Uzi - Zodiaque

La programmation musicale

Mister V ft. PLK - Jamais

PLK - C'est mort

PLK - Les comptes

Jul, SCH, Naps, Kofs, Houari, Soso Maness, Elams, Solda (13 Organisée) - Bande Organisée

