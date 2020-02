Cela fait quelques années que la scène rap belge explose, et ce n'est pas un hasard : le plat pays regorge de talents, et le rappeur Isha en est la preuve vivante. Avec "La Vie Augmente 3", le dernier album de sa trilogie, il revient en force et montre encore un peu plus qu'il a largement sa place dans le rap game.

Isha, entouré par Eric et Quentin. © Radio France / Alexia Lacour

Originaire de Bruxelles, Isha a une vie qui ressemble à un film : des parents immigrants congolais, un divorce compliqué qui va ébranler sa famille, un père décédé en 2005... Pas étonnant que sa musique sonne comme la bande-son de son parcours compliqué, où l'artiste arrive à sublimer son mal-être, à travers des textes puissants et un flow unique.

Pour "La Vie Augmente (vol 3)", Isha s'est très bien entouré : de Dinos et PLK (figures montantes du rap français) à Green Montana (artiste belge signé sur le label 92i de Booba), Isha pose aussi sa voix sur le piano de Sofiane Pamart (qui a composé les bandes-sons de plusieurs gros morceaux rap, pour Vald, Dinos, Kery James, avant de sortir son album en solo en 2019, "PLANET").

Isha sera en tournée en France et en Belgique à partir du 5 mars 2020 pour en savoir plus, cliquez ici

MARS

• 05.03 : MONTPELLIER - Rockstore

• 06.03 : MARSEILLE - L’affranchi

• 12.03 : ORLEANS - Astrolabe

• 14.03 : BRUXELLES – Ancienne Belgique

• 19.03 : TOURCOING - Grand Mix

• 20.03 : RENNES - UBU

• 21.03 : BORDEAUX - Krakatoa

• 27.03 : AMIENS - Lune des Pirates

• 28.03 : AUDINCOURT - Moloco

AVRIL

• 04.04 : SAVIGNY LE TEMPLE – Temple

MAI

• 15.05 : MONTLUCON – Montluçon

JUIN

• 27.06 : REIMS – Festival La Magnifique Society

