Dabs a sorti son premier album "Mainmise" cet été. On y trouve des collaborations avec Maes, Orelsan, ou encore Aya Nakamura et bien sûr "Ouloulou" le hit aux 50 millions de vues. Il est l’invité d’Éric et Quentin ce soir dans le Grand Urbain.

Dabs, rappeur au zénith de paris le 2 décembre 2018 à Paris. © Getty / David Wolff - Patrick / Redferns

Il est rappeur et vient de Sevran en Seine Saint-Denis. D’ailleurs il ne dit pas Sevran mais 2.7.0.

Il a pété les scores avec son titre "Ouloulou", 50 millions de vues Il est fan de Claude François et de Kery James.

Sur son album il a collaboré avec Aya Nakamura, Maes et Orelsan. Ses amis l'on surnommé longtemps « l’ingé son du quartier ». Il a toujours su qu’il voulait être rappeur.

Dabs entouré par Eric et Quentin. © Radio France / Ninon Bothner

Il dit quoi là docteur ? Qu’il veut être rappeur.

Il adore les gros chiens, les punchlines, le Nesquick et la poésie. Il n'utilise pas d'autotune dans ses morceaux ! Il est un des rappeurs les plus talentueux du moment.

Il est dans le Grand Urbain ce soir, et son nom est Dabs !

Medleys :

Francophones :

Koba Lad & Niska : « RR 91 »

: « RR 91 » Nemir & Alpha Wann : « Sur ma vie »

: « Sur ma vie » Jul & Ninho : « Tel Me »

Internationaux :

Missy Elliott : « Throw it back »

: « Throw it back » Yo Gotti & Lil Uzi Vert : “Pose”

: “Pose” Young T & Bugsey & Aitch : « Strike a pose »

: « Strike a pose » Burna Boy & YG : “This side”

Programmation musicale :

YOUNG THUG/LIL UZI VERT : " What's the move"

: " What's the move" NISKA : "Du lundi au lundi"

: "Du lundi au lundi" DABS/Aya NAKAMURA : "Follow back"

: "Follow back" YBN CORDAE/Anderson PAAK : "RNP"

: "RNP" DABS/ORELSAN : "Vapormax"

: "Vapormax" LORENZO : "Nique la BAC"

Le Freestyle :

"Ghost"