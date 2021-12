Ce matin, Daniel rend hommage aux taxidermistes, ces gens aussi passionnés qu’étranges qui vident les animaux puis les garnissent de paille pour leur donner l’éternité ...

Aujourd’hui mes amis mon héros du jour aurait très bien pu être Kirikou !

Kirikou qui fête aujourd’hui ses 23 ans… Pourquoi Kirikou ? Et bien par ce que Kirikou il est libre, il court tout nu dans la nature, il ne répond pas aux injonctions vestimentaires d’une société oppressante qui impose la norme de l’étoffe !

Non Kirikou il cavale à poil. Et je pense que dans cette course aussi effrénée que dépouillée, il y a un geste de résistance, sa course folle c’est la foulée militante ! Et vous savez quoi les amis ? On devrait tous faire comme Kirikou. On devrait tous courir nus… Alors vous me direz la saison n’est pas bien choisie. Il fait froid et pour beaucoup d’entre nous la déambulation serait peu flatteuse !

Mais peu importe et s’il fait froid, nous n’en courrons que plus vite… Oui courir nu et libre dans les rues de Paris sur les pistes cyclables comme sur le périphérique, faire coucou aux passagers des bus entassés dans leurs miasmes et qui se diront surement : « Oh regardez un homme libre, faisons comme lui. Stop chauffeur ! Stop ! Laissez-nous descendre et courir comme lui vers nulle part mais avec conviction ! »

Alors bon anniversaire Kirikou mais… Mais, désolé, tu n’es pas mon héros du jour ! Non mon héros ou plutôt mes héros sont des professionnels dont l’art revient à la mode…

