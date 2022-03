Hier, le député de la France Insoumise Alexis Corbière était sur France Info et a donné les détails des livraisons du matériel militaire par la France aux Ukrainiens sous l’œil interloqué des journalistes. Et toute cette hyper honnêteté Daniel trouve ça génial…

Chers amis mon héros du jour a failli être aujourd’hui le salsifis.

Oui le salsifis, légume racine mal aimé, synonyme de grimace quand au fond de nos assiettes, blafard, il nous narguait jadis sur fond de promesses insipides voire dégueues!

Et bien si on se donne la peine, le salsifis peut être notre ami… Le salsifis c’est bon, le salsifis ça rend fort, ça rend puissant!

Karim Benzéma il en mange plein des salsifis… Et Kilian Mbappé un peu moins…

Mais je vois bien dans le regard de Nagui, pourtant apôtre végétarien de la salade et de la fibre, je vois bien dans son œil que les petits pois d’hier n’ont toujours pas été digérés et qu’il attend un héros du jour plus humain que végétal…

Le salsifis n’est donc pas mon héros du jour… Non mon héros est bien humain Nagui!

C’est Alexis Corbière le député de la France Insoumise… Pourquoi est il mon héros? Et bien parce que figurez-vous que M. Corbière fait partie du groupe de députés de la commission de défense et en cette qualité il a eu accès à des infos relatives aux livraisons de matériel militaire par la France aux Ukrainiens!

Et hier ce bon M. Corbière était sur France Info et il a donné les détails des livraisons sous l’œil interloqué des journalistes. Il a compris qu’il avait merdé, il a bafouillé que ce n’était pas secret défense etc., etc., etc…

Et ben si, c’était secret défense! Aie aie aie aie! La boulette la boulette, la boulettasse! Tout le monde lui tombe dessus…

Oh la la la la mais qu’est ce qu’il a fait le Corbière? Il est pas étanche de la bouche le Corbière. Faut qu'il fasse gaffe, si ça se trouve ça va pas aller en s’améliorant tout ça…

