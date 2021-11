Ce matin, Daniel rend hommage au vin français, moribond, dont la production a chuté cette année de 27% ...

Chers amis mon héros du jour aurait pu être une barquette!

Oui absolument une barquette, pas un homme, pas une femme : une barquette !

Une barquette d’Apéricubes … Car en vérité c’est quoi l’Apéricube ? Un petit bout de crème de fromage carré qu’on met 40’ secondes à ouvrir et 2 secondes à becter ? Non, c’est plus que ça…

L’Apéricube les amis… L’apéricube c’est la vie ! Pourquoi ? Parce que la vie c’est l’Apéro, et qu’est ce qu’un apéro sans Apéricube ? C’est une entame de soirée triste et sans relief. C’est une fête sans musique. C’est un film sans acteurs. C’est un chien sans bave. C’est André Manoukian sans poil. L’Apéricube nous donne la joie, nous donne l’espoir, nous donne la foi !

Un espoir gout tomate, un espoir gout olive, un espoir gout noisette, un espoir gout paprika, un espoir gout saumon!

L’Apéricube c’est toute une farandole de saveur dans 1 cm3 de pate salée qui apporte calories et rêves dans nos bouches blasées ! Et pourtant, et pourtant mon héros du jour n’est pas l’Apéricube ! Non ce n’est pas le fantastique Apéricube…

Non mon héros du jour, c’est le vin. Le vin français qui, cette année, est moribond.

