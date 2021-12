Ce matin, Daniel Morin rend hommage à la saga qui fait la part belle aux bagnoles de mecs et de nanas qui en ont dans le froc : "Fast and Furious"

Chers amis mon héros du jour aurait pu être un homme de goût, un homme de cuisine, un visionnaire des fourneaux… Un homme malheureusement disparu trop tôt. C’était le 16 décembre 1980, il y a tout juste 41 ans… Cet homme c’est le colonel Sanders. Le fondateur de la chaine gastronomique KFC « Kentuky Fried Chicken ».

Mhhh! Quoi de meilleur qu’un bon bucket de pilons de poulets ? Rien bien sur sauf peut être un délicieux chicken burger de chez KFC… KFC c’est là que veulent mourir les poulets patriotes. C’est là, parce qu’ils savent qu’ils seront dégustés par des connaisseurs en matière de volaille. De la belle et bonne volaille élevée en batterie et nourrie avec des antibiotiques ! Tu manges bien et tu te soignes en même temps ! KFC pour les grands et les petits qui veulent devenir gros !

Oui le Colonel Sanders aurait dû être mon héros du jour mais malheureusement il ne l’est pas… Déjà par ce que ses délicieux burgers de poulets panés ça ne va pas, mais pas du tout au milieu de la promo d’un film qui s’appelle « mince alors ». Et aussi par ce qu’aujourd’hui je veux parler cinéma de qualité, cinéma d’auteur. Je veux parler d’un chef d’œuvre qui est au 7ème art ce que le KFC est à la bonne bouffe.

Mon héros c’est le film « Fast & Furious 10 ». Pourquoi en parle je ? Et bien par ce que malheureusement sa sortie va être retardée ! Et merde on nous prive encore de culture ! On va être obligé de patienter encore et encore avant de se régaler des intrigues folles de ce film qui fait la part belle aux bagnoles de mecs et de nanas qui en ont dans le froc. Petit retour en arrière sur les meilleurs moments de cette saga…

