Avec l'ouverture du 75ème festival de Cannes cette semaine, Daniel se devait de trouver un héros de circonstance. Et il l’a trouvé ! Le héros du jour n'est autre que le grand Pierre Lescure.

Chers amis mon héros du jour aurait dû être Anne Hidalgo la maire de Paris !

Oui absolument, quand j’ai lu hier qu’elle voulait planter 70.000 arbres je me suis dit : "mais ouais bonne idée, avec 70.000 arbres de plus on va respirer, on va avoir de l’ombre ça va être joli…"

Du coup mais oui 1.000 fois oui Anne Hidalgo mérite largement ce titre tant convoité de héros du jour…

Ça c’était avant que je lise la fin de l’article… Car les 70.000 arbres elle veut pas les planter n’importe où, elle veut les planter sur le périph…

Mais qu’est ce qui se passe Anne qu’est ce qui t’arrive ? Je sais que le premier tour a été traumatisant mais là faut pas déconner non plus. 70.000 arbres sur le périph, mais tu vas nous faire quoi après ? Un platane au milieu de chaque place de stationnement ? L’obligation pour traverser Paris de rouler avec des pneus en bois ? J’en peux plus...

Du coup Anne Hidalgo n’est plus mon héroïne du jour ! Non mon héros du jour il est du coté de Cannes !

Ca aurait pu être Tom Cruise - putain la beauté du mec - ça aurait pu être lui mais non !

Mon héros, c’est notre ancien collègue. Le grand, le merveilleux Pierre Lescure !

Pierre Lescure ancien président de Canal+ aujourd’hui reconverti comme chroniqueur sieste sur France 5 et une fois par an président du plus prestigieux des festivals de cinéma.

Salut à toi Grand Pierre seigneur de la Croisette pendant 15 jours !

