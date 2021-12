Ce matin, Daniel rend hommage au présentateur du jeu star de la première chaine européenne, Denis Brognard qui vient de reconnaitre avoir participé à une vaste escroquerie ...

Chers amis mon héros du jour aurait pu être Anand Prakash !

Oui parfaitement, Anand Prakash est un Indien qui quand il aime, ne compte pas ! Par amour pour sa femme il a fait construire une réplique du Taj Mahal ! Marbre blanc pour amour intense ! C’est beau ! Aujourd’hui les hommes sont rarement des chevaliers de l’amour, des hommes prêts à tout pour plaire à leur promise…

Anand Prakash lui il y va franco. Une réplique du Taj Mahal, ça envoie plus qu’un bon d’achat chez l’esthéticienne. Bon d’achat synonyme de « dis donc Moumoune et si tu te faisais toiletter avant les fêtes ! » Alors oui Anand pourrait être mon héros mais malheureusement ce n’est pas lui. Pourquoi ?

Et bien parce que mon héros du jour c’est tout simplement Denis Brognard! Oui, Denis Brognard, pourquoi ? Et bien par ce qu’il n’est pas cet homme lisse et poli que TF1 nous sert depuis 20 ans. Cet homme les pieds dans le sable qui met en valeur la résistance de l’homme et de la femme face à l’épreuve dans l’enfer des tropiques quand il faut bouffer de la couille d’iguane ou tenir sur un poteau en équilibre sur un orteil n’est pas le cliché qu’on nous sert. Non, on apprend qu’il est un homme comme les autres, qu’il est friable, que comme tous les hommes au fond de lui un petit salaud sommeille ! Il est à la tête d’une émission qui s’écroule parce qu’elle est basée sur la triche !

Oui les affaires de triche qui secouent le jeu star de la première chaine européenne nous montrent un Denis Brognard humain ! Pour ceux qui seraient passer à coté, on reproche à certains candidats d’avoir bouffé en cachette ce qui est rigoureusement interdit. Dans "Koh Lanta" tu dois souffrir et manger exclusivement le produit de ta chasse et de ta pêche ! Et bien non ! Non ! l’homme du 21ème siècle n’est pas un surhomme, il déteste la privation et quand c’est nécessaire et ben il triche. Quand il en a marre de bouffer du kiwi pas mur et de la coquille de crabe vide et ben il va chez l’autochtone et il se fait un burger de Pangolin …

Oui parfaitement, il triche et il a bien raison !

