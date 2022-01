Ce matin, le héros du jour aurait très bien pu être Vladimir Poutine, mais comme Daniel trouve qu'il se dégonfle dans la crise ukrainienne, le titre de héros du jour est attribué à Manuel Valls qui, lui, a retrouvé le mojo!

Mon héros du jour, très chers amis, aurait très bien pu être Vladimir Poutine.

Oui Vlad le magnifique! Il était à deux doigts d’envahir l’Ukraine et de montrer au monde « qui c’est papa Vladimir ». De montrer que la démocratie est un régime de faibles et que par la violence on obtient les choses plus facilement, plus clairement en tous cas...

Et qu’est ce que j’apprends hier? « Dans la crise ukrainienne, Moscou envoie un ‘bon signal’… »

Il se dégonfle mon Vladimir, il a perdu la Grinta mon grizzly.

Du coup vous pensez bien que, quasi automatiquement, il n’est plus dans la course au titre de héros du jour...

Non mon héros c’est Manuel Valls. Oui parfaitement Manuel Valls! Pourquoi ? Et bien parce que dans une interview l’ancien premier ministre se livre à cœur ouvert sur son passé !

