Ce matin, Daniel nous parle de Daljinder, une femme remarquable qui nous vient du nord de l’Inde et qui à 70 ans a donné naissance à son premier enfant...

Aujourd’hui nous avons failli avoir un couple de héros du jour les amis !

Oui parfaitement ! J’ai été très tenté de rendre hommage à ce duo magique que représente « la belle et le clochard ». Un tandem né il y a 67 ans aujourd’hui et qui a valeur d’exemple… Oui, dans nos sociétés encore sclérosées par un système qui ne dit pas son nom mais qui est clairement celui des castes sociales, quel plus joyeux exemple de mixité sociale et canine que celui de cette petite aristo tombant amoureuse d’un prolo ? Ce film ce n’est pas juste deux clébards au clair de lune qui s’enfilent une plâtrée de spaghetti boulettes à la bolognaise. Non ce serait trop facile. Non, ce film, ce couple, c’est plus que ça … C’est internationale ! C’est la lutte des classes ! Une lutte des classes singulière, j’en conviens puisqu’elle à pour théâtre l’univers des toutous… Et alors ? Et alors ? Quelle leçon de liberté mes amis, quelle leçon…

On le sait mieux que quiconque les chiens sont par natures de petits salauds pour ne pas dire de gros bâtards qui souvent n’ont aucun respect pour ceux qui n’appartiennent pas à leur espèce… Et ben la belle ? elle s’en fout ! Elle kiffe le profil ouvrier de son Roméo. Lui est ce qu’il en fait des caisses d’avoir débaucher de la bourgeoise style croquettes au saumon ? Est-ce qu’il se la joue ascension sociale en mode Royal Canin ? Non il kiffe sa chienne et basta cosi ! Il est pas dans le jugement !

