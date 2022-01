Le train de nuit revient en force et Daniel en est absolument ravi ! C’est le retour de l’aventure, de l’audace, du frisson…

Chers amis mon héros du jour aurait très bien pu être, en ce jour de rentrée 2022, le père noël !

Oui ce brave Santa Claus qui, une fois encore, a réussi sa mission, à savoir sa distribution de cadeaux à tous les enfants du monde. Aux gentils, comme aux petits merdeux qui se sont comportés comme des chiens toute l’année mais qui n’ayant pas de casier judiciaire ont dans le doute bénéficié de la distribution générale…

Oui ce bon Père Noel qui aujourd’hui est encore au repos soit dans une clinique tyrolienne où il se fait changer le sang soit sur une plage des Caraïbes où avec ses rennes il fait le con dans les vagues en buvant des mojitos et en dansant la Bachata…

Bravo à toi père noël, oui bravo ! Mais pour autant, ce n’est pas toi mon héros du jour ! Non ce n’est pas toi…

Mon héros du jour - et là, notre invité y est pour quelque chose - mon héros c’est le train. Et plus particulièrement le train de nuit… Pourquoi ? Et bien parce que le train de nuit c’est l’aventure, c’est l’audace, c’est le frisson… Frisson d’angoisse.

Oui, l’angoisse quand dans la couchette voisine s’allonge mystérieusement un homme ou une femme, qui après avoir échangé un timide « bonsoir » ne dit plus rien…

A quoi pense-t-il ? Est-ce un psychopathe qui attend que le sommeil m’agrippe pour me sauter dessus et me larder de coups de couteaux ? Est-ce un malade du Covid passé entre les mailles du pass sanitaire, qui d’ici quelques minutes va se mettre à me tousser dessus comme un Belge tuberculeux ?

Le train de nuit c’est aussi l’excitation, le frisson de l’interdit !

Mais qui est cette créature qui après s’être mise totalement nue a fermé le loquet ? A-t-elle juste chaud ou bien compte elle se précipiter sur moi pour étancher une soif irrépressible de luxure avec l’inconnu que je suis et qui lui garantit un moment de passion tamisé sans contrainte et surtout sans lendemain ?

Si c’est le cas j’espère que ça ne réveillera pas ses enfants qui dorment au dessus !

Le train de nuit ça peut encore être le frisson de l’aventure avec cinq drogués qui déboulent. Ce n’était pas prévu mais moi qui n’ai jamais pris de crack c’est le moment d’essayer…

Whouuuuu c’est fort c’est chaud c’est bon ! Allez un petit rail d’héroïne histoire de pas mourir idiot, je noie tout ça au Poppers et en avant Guingamp !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !