Ce matin, Daniel rend hommage à un chat anglais qui saute sur la cuvette se soulage puis s’en va poursuivre sa vie de chat ...

Aujourd’hui mes amis mon héros du jour aurait très bien pu être un humain comme très souvent… Mais il se trouve qu’un animal a très récemment retenu mon attention et ce pour des raisons plus qu’exceptionnelles !

Cet animal c’est un chat. Un chat anglais dont la famille adoptante est littéralement tombée sur le cul, « on the fion » comme on dit chez eux… Le chat fait ses besoins dans les toilettes ! Oui il saute sur la cuvette se soulage puis s’en va poursuivre sa vie de chat…

Alors c’est incroyable ok, mais pourquoi faire de ce chat mon héros ? Et bien tout simplement parce que ce chat sans le vouloir nous montre la voie ! Oui grâce à ce matou j’ai eu une épiphanie écolo ! Pour une planète préservée, pour une planète soulagée, pour une planète sauvée… Changeons de comportement !

Oui, si les chats empruntent nos us et coutumes, prenons les leurs !

N’allons plus aux toilettes, toilettes qui gâchent des millions de litres d’eau chaque jour et assèchent notre planète déjà suffocante ! Utilisons des litières ! Oui à la litière ! Un bac géant dans chaque maison où toute la famille, à l’unisson, se retrouve pour se soulager.

Pourquoi une litière géante et pas plusieurs individuelles ? Et bien tout simplement pour recréer le lien social, oui le lien qui nous manque à tous, le lien qui nous rassemble, tous ensemble, nus, dépouillés, vulnérables, égaux !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !