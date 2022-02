Ce matin, le héros du jour choisi par Daniel est un homme d'affaire pressé. Radim Passer s'est fait flashé à 417km/h sur une autoroute en Allemagne…

Chers amis, mon héros du jour a failli être un éducateur sportif de Loire-Atlantique!

"Pourquoi donc Daniel?" me demanderez-vous Nagui. "Pourquoi donc alors que vous portez une haine vigoureuse contre les habitants de Loire-Atlantique!"

Alors c’est vrai que je ne porte pas ces gens dans mon cœur, c’est vrai… J’ai même une haine profonde pour certains d’entre eux! Il y en a même à qui je souhaite une mort lente et douloureuse…

Mais, serais-je tenté de vous dire, pas plus que pour les habitants de Seine-et-Marne ou de Haute-Savoie ou pour être honnête, de partout en France…

Oui je n’aime pas mon prochain et alors? Vous croyez qu’il m’aime lui? Non et il a bien raison!

Alors pourquoi ai-je failli distinguer un éducateur sportif de Loire-Atlantique? Et bien parce que cet homme dont je tairai le nom parce que je ne le connais pas… Cet homme est le premier cas hémi-Covid! Il est positif de la narine gauche et négatif de la droite!

Alors le choc provoqué par cette info est indéniable… En revanche l’intérêt de cette info est moindre. Du coup l’éducateur de Loire-Atlantique n’est pas mon héros du jour.

Non, mon héros est un homme pressé! Oui un homme qui n’a pas de temps à perdre et ce, surtout au volant de sa bagnole. Cet homme c’est Radim Passer!

Radim Passer, il a une Bugatti Chiron. Et quand il roule en Allemagne, ben il roule. Il a été flashé à 417 km/h. Et 417 km/h, même quand il n'y a pas de limitation de vitesse, le flic allemand il stress!

Y a pas de limitation de vitesse mais le code de la route allemand précise que le conducteur doit pouvoir maitriser son véhicule!

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !