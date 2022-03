En Europe il est de plus en plus fréquemment accepté que l’on couche avec les partenaires de ses amis sans que ce ne soit plus considéré comme une tromperie. Et ça, Daniel trouva ça admirable!

Alors aujourd’hui les amis mon héros aurait très bien pu être "le poulet". Oui, le poulet français victime de la grippe aviaire et dont tout le monde se fout en ce moment!

Plus de 500 foyers contaminés. C’est au-delà de la pandémie, au-delà de l’épizootie. C’est un massacre, un génocide! Sachez que je suis de tout cœur avec vous.

Oui je suis avec vous! Poulets, cocottes et bêtes à plumes de tout poil… Non je n’oublie pas les efforts quotidiens que vous fournissez pour pondre l’œuf nourricier! Non je n’oublie pas le sacrifice pour ne pas dire le martyr auquel vous vous soumettez pour que chez KFC on ai du blanc à faire frire pour nourrir une population chaque jour plus avide du croquant des nuggets et autres pilons délicieusement trempés dans l’huile infernale…

So long amis oubliés dont tout le monde se fout. Vous êtes et serez à jamais présents dans mon cœur volaillophile!

La volaille aurait donc pu être mon héroïne du jour, mais elle ne l’est pas! Non elle ne l’est pas et ce pour une raison simple. Une étude sociétale récente m’ayant littéralement bouleversée ce week-end!

Figurez-vous qu’en Europe, il est de plus en plus fréquent, et accepté que l’on couche avec les partenaires de ses amis… Ce n’est pratiquement plus considéré comme une tromperie!

Mon héros du jour est donc "le sexe avec les partenaires des amis". Alors bien sur certains grincheux, je les entends d’ici, diront "mais quel scandale une société sans repères moraux est une société pervertie qui court à sa perte, les gens n’ont plus de tenue les gens sont devenus des slips!", et bien à tous ces mauvais coucheurs je dis vos gueules!

Oui vos gueules car coucher avec les partenaires de ses amis sans que ça éveille de la rancœur, moi j’appelle ça du progrès social! Parfaitement du progrès social!

