Wooooa les amis quel week-end ! Quel week-end de folies sur les circuits… Le grand prix moto du Texas woaaaaao ! Mais quelle audace ces hommes à califourchon… Et que je me penche avec le genou qui touche l’asphalte à 360 à l’heure… Mon dieu mon dieu mon dieu ! Et le grand prix de formule 1 en Australie ! Mais quelle courage ces hommes assis dans leur siège moulé à l’empreinte de leurs fesses qui roulent aussi à plus de 300 kilomètre-heure. No matter the Smog Guillermo… Poco importa el smogo !

Tous ces pilotes sont des mecs incroyables et j’aurais pu facilement en faire mes héros du jour mais… Mais au final tout ceci a-t-il vraiment un sens ? Ces gens sont ils vraiment des héros ?

Alors certes ils téléphonent pas au volant, mais, j’ai bien regardé, jamais ils ne mettent le clignotant quand ils doublent ! Jamais ! C’est mal...

Et puis au fond la vitesse c’est très années 80… Du coup mon héros n’est pas un pilote de moto GP ou de F1, non !

Mon héros c’est Alex Orchin !

Alex Orchin est un homme qui s’est fabriqué la réplique d’une voiture mythique des années 60’, la Peel P50. Voiture de sport style Porsche !

