Ce matin, Daniel rend hommage à Mgr Novelli Goma, un évêque Catalan, tombé fou amoureux d'une démonologue Silvia Caballol ...

Mon héros du jour les amis aurait très bien pu être aujourd’hui Horst Tappert. Oui, le regretté Derrick mort un 13 décembre dans la fleur de l’âge à, à peine, 85 ans !

Pourquoi Horst ? Et bien par ce que c’est un exemple pour tous les nazis qui se sont dit un jour « moi l’avenir je le sens moyen ». Et bien Horst lui, vaillant représentant des jeunesses hitlériennes n’a jamais baissé les bras… Il est allé de l’avant et boum badaboum, il est devenu à force de travail ce héros du feuilleton télé d’aventure qui faisait la part belle aux cascades étourdissantes et aux intrigues méticuleuses !

Et pourtant non ! Non, mon héros du jour n’est pas ce bon Horst parti trop vite ! Non, mon héros du jour c’est Mgr Novelli Goma, un évêque Catalan ! Pourquoi est ce mon héros ? Et bien par ce que ce bon vieux Novelli vient de se faire jeter par l’assemblée des évêques… Et pourtant c’était le plus prometteur de sa génération

Choisi par Benoit 16 en personne, plus jeune évêque nommé dans le pays, il était réputé hyper coriace. Il a même été nommé grand exorciste ! On lui amenait de toute l’Espagne des gens possédés pour qu’ils les remettent dans le droit chemin.

" Démon sors de ce corps ! Ta gueule connard ! Libère cette pauvre femme de tes turpitudes! Va sucer des moines à Ibiza ! "

Une activité passionnante dans laquelle il s’accompli grâce notamment aux cours de démonologie donnés par Silvia Caballol : une femme de 38 ans, et Mgr en tombe fou amoureux !

