Ce matin, c’est le début du procès d’Alexandre Benalla et cette nouvelle a inspiré Daniel…

Aujourd’hui mon héros aurait pu être l’Arc de Triomphe… Le monument parisien qui est en train, sans son consentement, de se faire emballer comme un Chronopost ! Mais non ce n’est pas lui !

Mon héros du jour c’est Alexandre Benalla…

Alexandre Bénalla vous vous souvenez, c’est l’ancien protégé du président Macron qui nous réservait il y a 3 ans une surprise par jour…

Jour 1 : Ah ben dis donc, sans être policier il enfile un brassard il rentre dans les manifs et il tabasse des gens…

Jour 2 : Ah ben tient il a plusieurs passeports diplomatiques dis-donc

Jour 3 : Ah ben merde alors, il a un flingue et pas de permis

Jour 4 : « Tenu par le secret défense » il négocie des contrats pour une société de sécurité avec des milliardaires russes et il prend une com de 2 millions

Jour 5 : On apprend que chez lui un coffre-fort contient des éléments troublants voire accablants ! Perquisition ! « Oh ben merde y a plus de coffre »

Bref à chaque jour sa surprise avec Alexandre Benalla…

Aujourd’hui c’est le début de son procès…

Et apparemment il aurait changé l’ancien collaborateur d’Emmanuel Macron…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo…