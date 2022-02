En ce jour de Saint-Valentin, naturellement, Daniel a choisi comme héros du jour le divorce!

Mon héros du jour les amis aurait dû être, vous vous en doutez, les brillantes interventions de mes collègues Morgane et Paul ne sont pas passées à coté, mon héros aurait dû être ce bon Valentin dont on célèbre la fête aujourd’hui!

Valentin proxénète en chef de tous les amoureux de la Terre qui aujourd’hui se disent : "Ouais c’est bon, un bouquet de fleurs et un aspirateur sans fil et elle va oublier que j’ai couché avec sa mère, sa sœur et le voisin!"

Il devrait être mon héros le Valentin mais il n’en n’est rien car sans contre pouvoir il n’est de pouvoir qui tienne. Que serait le Yin sans le Yang? Et si donc Valentin est à l’origine de la célébration de l’amour et par voie de conséquences à l’origine de bon nombre de mariages, tout naturellement mon héros de ce 14 février n’est autre que le divorce!

"Comment ça le divorce? Mais enfin Daniel tu perds la tête espèce de salaud qui gâche tout, en ce jour où Cupidon est à l’honneur, toi accompagné de ton mauvais esprit, tu viens poser une crotte sur la tableau parfait du sentiment amoureux qui rend les hommes meilleurs et les femmes comblées!?"

A ce genre de remarque je répondrai simplement par "je fais ce que je veux bande de tristes lurons aux ivresses tiédasses".

Oui mon héros du jour est le divorce !

Gloire à toi divorce sentence prononcée par un juge qui vient briser avec panache le cadenas funeste refermé par un maire démoniaque qui, tel un Belzebuth adoubé par l’état, condamne un homme et une femme à la promiscuité affective sexuelle et immobilière!

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !