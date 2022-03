Ce matin, Daniel a choisi de gratifier le président chinois Xi Jinping du titre honorifique de héros du jour dans l'idée que, flatté, il n'aura pas besoin de prouver à l’occident qu’il est balaise en soutenant militairement la Russie.

Chers amis mon héros du jour aurait pu être une femme aujourd’hui…

Oui une femme en la personne de Marion Maréchal. La nièce de Marine le Pen qui a déclaré n’avoir trahi personne en s’engageant pour Éric Zemmour…

Réaction de tata Marine : moSUCHZIGBC...

Alors Marion, oui, a trahi et c’est pour ça qu’elle aurait pu être mon héroïne! Elle possède deux qualités que je trouve aussi complémentaires de que modernes!

Deux qualités que je m’efforce à appliquer personnellement dans mon quotidien à savoir, la fourberie et le déni!

Mais malheureusement l’actualité fait que non, Marion n’est pas mon héroïne du jour!

Non mon héros du jour c’est Xi Jinping le président chinois. Pourquoi lui? Et bien tout simplement parce que d’après les Américains, Vladimir Poutine aurait demandé l’aide militaire de la Chine, et si les chinois disent "oui" ah ben ça sent pas bon les amis, déjà que les Russes tout seuls ils font flipper, mais là en plus si y a les Chinois en renfort, comme on dit chez Lidl "on est mal". Ah ça c’est clair on est mal…

Du coup comme je sais que le président chinois écoute France Inter et La Bande Originale en particulier, et qu’il est très sensible au titre de héros du jour.

Je me dis, on sait jamais… Si je lui donne le titre il sera flatté et il aura pas besoin de prouver à l’occident qu’il est balaise.

Quand tu as le titre de héros du jour, tout de suite personnellement ça te grandit, au niveau de la confiance y a comme un boost!

