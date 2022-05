Aujourd'hui l'héroïne du jour aurait pu être une marque de vêtements bien connue qui grâce à un coup de com' de génie vend une paire de chaussures totalement usée à un prix exorbitant. Mais non ! Les Anglais osent attaquer le savoir-faire fromager français et ça Daniel Morin ne peut l'accepter !

Chers amis mon héros du jour a bien failli être une marque de fringues : la marque Balenciaga.

Pourquoi ? Et bien tout simplement pour le coup de génie que son département de communication a réalisé !

Pour lancer sa dernière création, une paire de chaussures nommée "Paris" la marque a mis en ligne des chaussures totalement défoncées, trouées, sales, dégueulasses affichées au prix de 1.700 euros !

Finalement c’était juste un coup de com', Balenciaga ne va pas vendre ces modèles ultra crades à 1.750 euros, nonnnn Balenciaga va vendre son nouveau modèle 1.450 euros, et le vrai modèle sera parait-il moins crade…

Alors à 1.450 euros les précommandes explosent… Non mais là à 1.450 euros des chaussures juste un peu crade ça va, c’est presque une bonne affaire !

Je pense que Balenciaga et son département de communication sont des génies…

Une promo avec un modèle "atroce", on met en vente un modèle "moins atroce" et bim! Ca achète !

C’est comme si Emmanuel Macron déclarait : "J’ai choisi mon 1er ministre, c’est Éric Zemmour…"

Tout le monde dirait : "Ah mais au secours, il est malade !"

Et qu’au final, il dise : "Non je déconnais, je vais prendre Patrick Balkany."

Et là, la foule fait "ouf putain on a eu chaud. Balkany c’est quand même mieux que Zemmour".

Coup de génie donc pour Balenciaga mais pour autant ce n’est pas mon héros du jour. Non, car aujourd’hui je me dois de faire preuve de patriotisme ! Oui car figurez vous qu’une fois encore, les Anglais nous attaquent !

Tout récemment plusieurs médias roastbeef dont le "Times" évoquent la fin de l’hégémonie française ! Ces salauds déclarent qu’ils sont supérieurs aux Français en matière de… De fromages !

Alors d’habitude je suis plutôt mesuré mais là, c’est la guerre ! Parfaitement c’est la guerre !