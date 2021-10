Aujourd’hui, Daniel rend justice au 2ème symbole laitier national à subir un outrage : le camembert !

Chers amis, vous le savez, je ne suis pas qu’un chantre de l’humeur légère, de la joie de vivre et de la stigmatisation à outrance des belges, même si aujourd’hui la délicieuse présence de Cécile de France fait remonter la cote de ce peuple sournois dont j’ai l’image putride et navrante face à moi, une fois par semaine, quand Guillermo Guiz, l’enfant battu de Molenbeck aux analyses d’urines radioactives, me regarde en souriant !

Non, je suis un vaillant patriote doublé d’un amateur convaincu de laitages en tous genres !

La semaine dernière rappelez vous, j’avais pris la défense d’un de nos produits phares, symbole d’une gastronomie fière et conquérante… J’avais hissé au rang de héros du jour le Roquefort ! Roquefort indignement affublé d’un nutriscore inférieur au Big Mac !

Outrage ultime à un aliment divin qui a pourtant réussi la prouesse de se hisser au rang de produit de luxe avec comme faire valoir l’exposition arrogante de moisissures apparentes !

Et bien aujourd’hui 2ème symbole laitier national à subir un outrage… Le camembert ! Camembert qui du coup, lui aussi à son tour est mon héros du jour, et ce n’est que justice quand on sait par quelle infamie il est frappé !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !