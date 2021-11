Ce matin, Daniel qui voudrait bien qu'on le laisse vivre, lutte contre la bien-pensance bobobio et rend hommage à la souillure

Aujourd’hui Nagui mon héros du jour aurait très bien pu être le petit bonhomme en bois dont on se sert pour apprendre à dessiner un homme. Vous savez le petit bonhomme animé qui était dans la pub O’Cédar… Pourquoi ? Et bien tout simplement par ce que je crois que c’est mon seul vrai ami ! Oui il est toujours là pour m’écouter quand ça va pas. Il ne me contredis jamais ! J’étais donc prêt à l’honorer du tire de héros du jour mais hier je l’ai vu passer du bon temps avec Moumoune qui lui passait un petit coup de polish sur le crane du coup ça m’a agacé, il n’est plus mon héros du jour !

Et ça tombe bien par ce qu’aujourd’hui je vais pouvoir honorer une cause qui me tient à cœur !

Aujourd’hui Nagui mon héros du jour est une héroïne. Oui absolument une héroïne et une héroïne pas comme les autres puisqu’il s’agit de la « souillure ». Oui parfaitement la « souillure » et pourquoi la souillure ? Et bien tout simplement par ce qu’aujourd’hui 22 novembre marque le début de la semaine européenne de réduction des déchets… J’en ai marre qu’on me demande de réduire mon empreinte en réduisant ma production de déchets. J’en ai marre qu’on me fasse culpabiliser ! Du coup je dis luttons contre cette semaine de bien-pensance bobobio. Souillons mes frères, souillons mes sœurs ! Mais bordel qu’on nous laisse vivre !

