Ce matin, Daniel s'intéresse au plus grand trafiquant de drogue en exercice en Colombie...

Mon héros du jour les amis aurait très bien pu être une héroïne. Oui, Lara Croft qui fête aujourd’hui ses 25 ans aurait pu entrer au Panthéon de mes héros ! Oui, Lara Croft, aventurière qui provoque l’admiration des petites filles qui se sont rêvée un jour femme d’action avec un gout prononcé pour la baston et l’humiliation des hommes ! Mais non Lara Croft n’est pas mon héroïne du jour …

Non mon héros est un entrepreneur à qui récemment on vient de briser les ailes !

Petit paysan devenu capitaine d’industrie, ça ne plait pas à tout le monde… Du coup on a eu sa peau il est aujourd’hui en prison. Cet homme qui à l’aventure entrepreneuriale vissée au corps est un homme discret, oui, discret au point de prendre un pseudo et de se faire appeler Otoniel.

Otoniel était tout simplement le plus grand trafiquant de drogue en exercice en Colombie. Une réussite incroyable pour cet homme parti de nulle part, et qui, à force de travail, de talent et d’investissement malin dans la diversification verticale de son activité, avait « réussi » sa vie !

