Le professeur nous annonce la cinquième vague du Covid, Daniel salue son courage !

Aujourd’hui mon héros du jour aurait très bien pu être le secteur du BTP. Vous me connaissez Nagui j’aime l’architecture, j’aime les monuments j’aime le bâti !

J’aime quand les bâtiments, nos témoins urbains se métamorphosent.

Combien de temps ai-je passé à regarder, médusé, les travaux de rénovation de la Maison de la radio…

Et que te démoli le quartier Est,

Et que je remonte le quartier Est,

Et que je re démoli le quartier Est, parce que j’ai oublié de désamianter…

Et que je remonte le quartier Est,

Et que je refais tout pareil avec le quartier Ouest !

Et que 6 mois plus tard je re défonce le quartier Est qui est plus aux normes,

Et qu’on va inaugurer la fin des travaux sauf que « ah ben merde on a oublié de faire des portes »… on redémoli tout !

Bref ça fait 16 ans que ça dure et je ne m’en l’en lasse pas…

Le BTP est donc ma grande passion mais ça c’était avant ! Ça s’est brusquement arrêté avec la construction d’une atrocité : le mur anti crack entre Paris et Pantin !

Un aveu d’échec insupportable là, pour moi, on a vraiment touché le fond ! Je suis donc fâché avec le BTP !

Du coup changement de cap. Mon héros du jour est Benjamin Davido. Un héros pour de mauvaises raisons, je m’explique !

Le professeur Benjamin Davido, infectiologue qui nous annonce la 5ème vague du Covid !

Non mais faut en avoir du courage quand même alors que tous les indicateurs sont à la baisse et qu’on commence à revivre normalement… nous balancer qu’on va replonger faut avoir du courage !

