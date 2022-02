Ce matin, Daniel Morin qui est inspiré par l'actualité et le titre du dernier roman de Nicolas Mathieu "Connemara" a bien entendu choisi comme héros du jour Michel Sardou…

Chers amis aujourd’hui mon héros aurait très bien pu être le salon de l’agriculture! Oui, le salon qui a ouvert ses portes samedi dernier et qui les refermera dimanche prochain… Pourquoi? Et bien parce que quand les éleveurs et les agriculteurs sont à Paris, c’est le seul moment de l’année où on peut croiser des gens qui disent « bonjour » dans les rues de notre belle capitale aux habitants si mal élevés!

Hier je flânais dans les rues accompagné par Guillermo nous étions à la terrasse d’un café! Pendant que je sirotais une menthe à l’eau et que Guillermo se régalait d’un bol de croquettes un éleveur est venu me voir!

En me montrant Guillermo de la tête il m’a dit :

"- Bonjour vous êtes là pour le salon j’imagine… Il est beau votre bestiau!

- Ahhhh ça c’est sur c’est de la bête à concours que j’ai là!

- Vous le nourrissez à quoi?

- Uniquement des croquettes à la bière. Ça lui donne pas l’air très intelligent mais son poil est d’une souplesse...

- C’est ça qui compte au final : la souplesse du poil! Il a quel âge?

- 30ans! C’est son dernier salon physiquement il est cramé… Dimanche soir il part en boucherie!

- Bon ben bonne journée et bonne chance pour le concours!

- Merci!"

J’aime les gens de la campagne et l’ambiance du salon...

Mais actualité oblige, le salon n’est pas mon héros du jour...

Non mon héros, à qui notre invité rend hommage dans son roman, c’est Michel Sardou!

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !