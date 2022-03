Scandale à Hollywood! Hier soir, Chris Rock qui présentait les Oscars a fait une blague sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, ce qui a violemment déplu à son mari, Will Smith, qui s'est levé pour lui mettre une claque. Et ça, Daniel trouve ça rafraichissant!

Chers amis aujourd’hui mon héros du jour aurait du être Fabien Roussel!

Oui, le candidat communiste organise des "Apéroussel". Au lieu de tout simplement distribuer des tracts il accueille avec sa petite table pliante les sympathisants pour boire un coup et discuter…

C’est cool et rafraichissant mais malheureusement et pour des raisons comptables, je ne ferai pas du candidat mon héros du jour. Temps de parole oblige, si je parle d’un candidat je dois parler des 11 autres…

Approchez mesdames et messieurs, il y en a pour tout le monde!

Apéro de la haine apéro Le Pen,

Apéro bidon apéro Macron,

Apéro ronchon apéro Mélenchon,

Apéro glamour apéro Zemmour,

Apéro tristesse apéro Pécresse,

Apéro bobo apéro Hidalgo,

Apéro zéro apéro Artaud,

Apéro j’ai pas le temps apéro Dupont-Aignan,

Apéro que dalle apéro Lassalle,

Apéro bio apéro Jadot,

Et apéro tout doux apéro Poutou!

Voilà!

Du coup mon héros du jour s’est illustré la nuit dernière à l’occasion de la cérémonie des Oscars!

L’humoriste Chris Rock était là pour détendre la soirée, malheureusement il a fait des blagues sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith! Le souci c’est que ce crâne rasé n’est pas un effet de mode capillaire c’est une maladie dont elle souffre… Et si y a un truc qui faut pas faire à Hollywood, c’est se foutre de la gueule de la femme de Will Smith.

Ce dernier est monté sur scène et il a mis une mandale, que dis-je une mandale, une torgnole à Chris Rock! Ça a choqué mais c’est ça qui est bon!

C’est pour ça que Will Smith est mon héros du jour !

C’est tellement rafraichissant que de temps en temps ça arrive ce genre de geste… Quand ta colère est au top, au lieu de la garder, ben tu te soulages en mettant une beigne!

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !