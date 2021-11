Aujourd'hui, Daniel rend hommage au duo d’humoristes dont le film « Les Bodin’s en Thaïlande » cartonne dans toute la France, sauf à Paris où le film n’est sorti que dans deux salles…

Aujourd’hui les amis, mon héros du jour aurait pu être Olivier Véran …

Oui aujourd’hui notre bien aimé ministre de la santé va suer comme une artiste de pole danse…

Toute la journée va falloir qu’il dise « tout va bien tout est sous contrôle », en même temps il va falloir qu’il passe le message « attention le nouveau variant c’est un tueur » et en plus faut qu’il fasse comprendre que : « Le nouveau variant est proche, qu’il dans le coin, mais où ? On sait pas très bien et si ça se trouve il est déjà là. » Et ça les amis, ça, c’est un programme de héros du jour ! Et pourtant non, ce n’est pas notre ministre le héros du jour, non !

Mes héros du jour sont Les Bodin’s ! Oui le duo d’humoristes dont le film « Les Bodin’s en Thaïlande » cartonne ! Dans toute la France c’est énorme ! Toute la France sauf … sauf à Paris où le film n’est sorti que dans deux salles…

Mais quelle arrogance ! Quelle suffisance ! Quel mépris ! Et on peut prendre notre part de responsabilité ici sur le service public …

A part Tanguy et moi qui rendons parfois hommage à ce tandem aussi pittoresque que rural, personne ne salue le talent de ce tandem. Ce tandem composé de Maria, vieille fermière roublarde et édentée, et de Christian son fils neuneu… Un duo qui met en joie quasiment la totalité de la population française sauf nous, Parisiens-France Intérien qui préférons à la truculence Bodiniste le lugubre effondrement social Dardennien… C’est une honte c’est un snobisme aussi assumé qu’insupportable !

C’est pour ça que j’en appelle solennellement à notre ministre de la culture Mme Roseline !

