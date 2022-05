Aujourd'hui le héros du jour aurait dû être le halloumi, délicieux fromage chypriote qui vient de faire son entrée dans le dictionnaire. Cependant, actualité oblige, Daniel remet son titre de héros du jour à l'ancien maire historique de Levallois.

Chers amis mon héros du jour aurait dû être le halloumi.

Oui le halloumi ce délicieux fromage chypriote qui vient de faire son entrée dans le dictionnaire ! Et ce n’est que justice !

Ce fromage traditionnel résultat d’un savant mélange de lait de chèvre, de brebis et parfois de vache est une merveille

Ce fromage à texture semi ferme se déguste sec, mais là où il prend son envol c’est quand il est frit dans l’huile. Là tu t’envoles vers Chypre et tu voyages au royaume des biquettes, des cigales et des olives… Tu planes au son d’un sirtaki qui ne t’empêches pas de puer de la gueule certes mais qui te met en joie, la joie d’échapper l’espace d’une bouchée à la réalité sans matières grasses de nos quotidiens bios et chiants à la fois !

Mais malheureusement le halloumi n’est pas mon héros du jour !

Non ! Actualité oblige, mon héros n’est pas un fromage mais un homme ! Un homme injustement incarcéré qui saura aujourd’hui sa demande de remise en liberté sera oui ou non accordée !

Cet homme c’est Patrick Balkany. Patrick Balkany un homme qui fut pendant des décennies l’homme d’une ville : Levallois !

Levallois, petite bourgade des Hauts-de-Seine qui avant l’arrivée de Patrick était une cité moribonde qui n’avait comme perspectives d’avenir que la médiocrité et l’ennuie

Avec Patrick la ville ne s’est pas juste développée elle s’est épanouie, elle s’est révélée !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !