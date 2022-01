Ce matin, Daniel aurait été tenté de choisir le Parti Socialiste comme héros du jour mais non. Le héros du jour est un sportif. Rafael Nadal qui à 35 ans a remporté hier le tournoi de tennis australien en 5h24 face au n°2 mondial âgé de 10 ans de moins que lui...

Aujourd’hui les amis, mon héros du jour aurait pu être un héros au sens large, très large, puisqu’il s’agit du Parti Socialiste.

Oui les Socialistes pour moi sont héroïques! Non contents d’avoir Anne Hidalgo à la ramasse, Christiane Taubira est officiellement rentrée hier dans la course à la présidentielle…

On peut difficilement faire mieux pour s’assurer de ne pas être au second tour! Et c’est peut être pas fini! Si ça se trouve Martine Aubry va se dire : « Hey, ben y a pas de raison moi aussi j’y vais… »

Ségolène Royale va dire : « Ben si y a toutes les meufs du PS, y a pas de raison, et ben j’y vais! »

Bref pour tous les nostalgiques du PS flamboyant. C’est la cata…

Et comme c’est la cata, je ne peux décemment décerner le titre de héros du jour au Parti Socialiste!

Non mon héros du jour est un sportif. C’est Rafael Nadal! Nadal qui hier en Australie a remporté le tournoi de tennis en 5h24 face au n°2 mondial âgé de 10 ans de moins que lui, le russe Daniil Medvedev!

Quelle hargne de dingue, quelle volonté de malade, une grinta de maboule! Le mec il perd les deux premiers sets, ça le rend fou, tu sens que la rage monte, il serrait tellement les dents il était à deux doigts de se fissurer les molaires! Et puis à force de volonté, de sueur et de courage, il a usé le Russe comme un vieux slip…

Au final il a gagné, c’est le recordman des victoires en grand schlem, 21 trophées, énorme!

Je pense qu'il n'y a pas de secrets, il doit être comme ça dans la vie de tous les jours le Nadal!

