Chers amis aujourd’hui mon héros du jour aurait pu être le soleil qui ce matin sur Paris a comblé de bonheur mon œil encore endormi de soldat chroniqueur des premiers rayons de lumière!

Mais très rapidement les teintes roses puis oranges de l’astre en goguette ont laissé place à un blanc délavé très ordinaire et beaucoup moins romantique! Du coup non, le soleil de ce matin n’est pas mon héros du jour et ce n’est pas la seule raison!

Pourquoi? Et bien tout simplement parce qu’en cette période de vacances scolaires et enneigées je tenais à rendre un hommage appuyé aux fromages de montagne, aux fromages d’hiver, aux fromages qu’on fait fondre…

Car en réalité pourquoi allons-nous aux sports d’hiver? Pourquoi?

Pour profiter du confort d’un studio 10 places avec seulement 4 couchages où au bout de 48h ça sent la chaussette humide et le slip rance? Pour s’habiller comme des cosmonautes qui déambulent avec la grâce d’un zombie qui vient de se prendre un coup de taser dans le croupion? Pour glisser comme des cons la bouche entrouverte avec comme perspective en cas de brouillard de se prendre un résineux en pleine gueule sous le regard amusé de ces connes de marmottes!

Ou comme pour certains d’aller faire de longues balades dans la neige en raquettes… Balades dans la neige en raquette… Et pour jouer au tennis tu mets des moon boots ducon!?

Non c’est pas pour ça qu’on va à la montagne! Non! La montagne on y va pour le fromage!

