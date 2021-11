Ce matin, Daniel nous raconte l'histoire d'un couple plus ou moins heureux, en Bosnie ...

Aujourd’hui mon héros les amis aurait pu un chien d’aveugle !

Le chien d’aveugle ce gentil toutou que tout le monde aime par ce que « oh mais qu’il est doux, qu’il est patient, qu’il est en phase avec son maitre ». Mais non ! je vous le dis tout de suite je n’ai aucune estime pour ce genre d’individu ! Pourquoi ? par ce que je suis un salaud ? Oui surement ça a dû jouer mais pas que ! Non pour le moi je chien guide d’aveugle ne fait que son travail et y a pas de raison qu’on l’encense pour autant ! Est-ce qu’on applaudit le pompiste par ce qu’il vous a fait le plein d’essence ? Non on dit merci bonne journée et on s’en va, on n’en fait pas notre héros jour ! Du coup le chien d’aveugle n’est pas mon héros en ce mardi 2 novembre.

Non mon héros est quelqu’un de vraiment exceptionnel, c’est un homme comme on en fait plus… Un homme bon, un homme à l’écoute, un héros ! Cet homme dont je ne connais pas le nom, voyez la modestie du personnage il va jusqu’à garder le secret sur son état civil…

Cet homme est marié et, comme c’est souvent le cas quand on est « gentil », il est en couple avec ce qu’on appelle scientifiquement une ingrate… L’histoire se passe en Bosnie. Le couple est plus ou moins heureux, il habite dans une petite maison en hauteur que l’homme en question, mon héros, a bâtie de ses mains… il a construit le foyer… preuve d’amour ultime… Est-ce que madame est contente ? Non ! non elle n’aime pas la vue ! Elle se lasse de la vue ! Du coup que fait il notre héros ? Divorce-t-il comme l’aurait n’importe quel homme censé en réaction à une telle ingratitude ? Non il ne divorce pas !

