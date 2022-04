Aujourd'hui, Daniel remet son titre honorifique de héros du jour à l'entreprise agroalimentaire italienne Ferrero qui à quelques jours de Pâques rappelle ses œufs en chocolat déjà stockés en magasins… Motif : la salmonelle menace !

Chers amis mon héros du jour aurait pu être, aurait dû être, le site « Leboncoin »... « Mais pourquoi diable » s’écriait en silence Jean Christophe Rufin, le diplomate, écrivain, médecin, alpiniste, play-boy qui une fois l’an est invité par Nagui dans l’émission qui assure aux auteurs une explosion des ventes de leurs ouvrages… Oui Leboncoin mon héros pour la variété et la diversité de ses propositions !

Pour être honnête c’est Tanguy Pastureau qui a attiré mon attention sur l’annonce du site ! Il m’a téléphoné hier et m’a dit « Daniel j’ai vu une annonce folle qui, je le crois, peut nous assurer un complément de retraite non négligeable… » Hum continue mon Tanguy tu me mets l’eau à la bouche mon coquin ! « J’ai vu sur Leboncoin qu’un club échangiste était à vendre ! Ça coûte 160.000 euros… J’ai l’argent, tu as l’expérience : c’est une occasion à ne pas manquer ! A mon avis on peut se faire un joli pactole ! »

Ivre de joie à l’idée de vivre la folle aventure de l’entreprenariat dans un secteur polisson je dis à mon camarade fantaisiste « banco mon petit salaud ». Je voyais déjà le projet de rêve se matérialiser devant moi ! Morgane à la caisse, Leila au bar, Paul Videur, Nagui en string sur un podium, Tanguy et moi dans le bureau au premier étage au milieu des liasses de billets en train de consommer notre cocktail de débauche le KFC : Kounia man Fanta Cocaïne !

Et puis une petite question est venue me titiller :

« - Dis moi Tanguy...

- Oui Daniel ?

- Il est où ce club libertin ?

- A Beauvais, dans l’Oise ! »

Tout s’est écroulé ! J’ai rien contre Beauvais mais j’ai rien pour non plus ! Du coup Leboncoin n’est pas mon héros du jour !

Déjà par ce que Beauvais et aussi par qu’une actualité aussi brûlante qu’angoissante m’a sauté au visage ! A deux semaines de Pâques, Kinder rappelle ses œufs en chocolat déjà stockés en magasins… Motif : la salmonelle menace !

Et là c’est une course contre la montre qui s’est enclenchée !

