Ce matin, Daniel rend hommage à un homme bon, un homme généreux qui pour donner le sourire aux gens de son quartier en cette période de noël a décoré l’extérieur de sa maison de façon plus que lumineuse…

Mon héros du jour, les amis, aurait très bien pu être ce britannique malchanceux qui a très récemment fini aux urgences accompagné par des démineurs…

Il y a quelques jours un homme s’est présenté aux urgences d’un hôpital à l’ouest de l’Angleterre ! A son arrivé les médecins ont immédiatement appelé l’armée et leur service de déminage… Pourquoi ? Et bien par ce que mon « presque » héros avait dans le derrière un obus de la seconde guerre mondial… Comment s’est-il retrouvé avec l’engin dans le croupion me demanderez-vous ? Et bien il a tout expliqué aux urgences !

Figurez-vous qu’il était chez lui, tranquillou, pépère, en train de faire du rangement dans sa collection personnelle d’objets militaires. Et d’un seul coup, malencontreusement, il a perdu l’équilibre, il est tombé, et comble de malchance, pile-poil sur l’obus les fesses en avant. Et comme en Angleterre on fait le ménage cul-nu, l’obus est rentré… La poisse !

Et croyez moi, je pense que quand on a un obus non désamorcé dans le croupion et ben faut un sacré courage pour marcher jusqu’à l’hôpital ! On doit se dire « surtout pas de mouvement brusque, on ne sautille pas, on ne tousse pas ! » Un comportement de héros en quelques sorte !

Il n’empêche que ce brave collectionneur malchanceux n’est pas mon héros du jour… Non mon héros de ce 7 décembre est un autre britannique. Oui mon héros est un homme bon, un homme généreux qui pour donner le sourire aux gens de son quartier en cette période de noël a décoré l’extérieur de sa maison de façon plus que lumineuse…

Il a posé sur sa baraque plus de 30.000 ampoules qu’il laisse allumées toute la nuit ! C’est un génie !

