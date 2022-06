Aujourd'hui Daniel remet son titre de héros du jour à un employé de Disneyland Paris qui, il y a trois jours, a sauvé un couple du mariage.

Chers amis mon héros du jour aurait pu être Johnny Depp.

Oui le comédien qui a récemment gagné son procès contre son ex-épouse a voulu fêter ça ! De passage à Birmingham il a été dans un restau Indien avec une vingtaine d’amis ! La note : près de 60.000 euros ! Alors moi un gars qui dépense 60.000 balles au restau je dis c’est un héros !

Sauf que, sauf que… c’est Johnny Depp et cinq jours après le verdict de son procès ça fait un peu comme si c’était sa femme qui avait payé la note !

Du coup Johnny Depp n’est pas mon héros du jour…

Non, mon héros du jour est un employé de chez Disneyland Paris. Il y a trois jours un couple d’américain est en visite dans le parc où habitent Blanche Neige, Buzz l’Eclair et les marionnettes universalistes qui chantent "it’s a small small world” comme des cons !

Là le gars il a préparé son coup. Il va dégainer la bagouze de demande en mariage depuis une petite estrade avec en toile de fond le château de la belle qui passe son temps à pioncer ! Il fait monter bobonne sur le promontoire Il se met à genoux il sort la bague, la fille commence à pleurer de joie, elle va pour prendre la bague et...

Et déboule un agent Disney qui prend la bague, descend les cinq marches et leur dit de le suivre ! "On a pas le droit de monter sur la petite estrade c’est interdit par Mickey". La demande surprise est totalement gâchée ! Tout le monde déteste le mec du parc, tout le monde sur les réseaux dit que c’est un salaud, un briseur de rêve etc., etc., etc…

Mais fermez la bande de crétins il a eu raison le mec du parc… Il a peut-être sauvé ce couple le gars. Déjà que le mariage c’est une belle grosse connerie, mais la demande en mariage à Disneyland c’est colossalement con !