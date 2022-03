Ce matin, en cette journée internationale des droits des femmes, Daniel tient à rendre hommage à Arnold Schwarzenegger et tous ses stéroïdes...

Chers amis mon héros du jour aurait pu, aurait du être notre invité Pierre Niney.

Oui absolument dans le film "Goliath" Pierre Niney incarne un "soit disant" méchant… Et quel genre méchant ?

Et bien tout simplement un homme qui ne se laisse pas enfumer par cette mode insupportable qu’est "le retour à la nature".

La tendance bobo-bio-gaucho du « tout naturel, circuit court, manger-bouger, mon cul sur la commode". Non le méchant incarné par Pierre Niney est tout simplement un homme qui sait vivre avec son temps. Un homme qui a compris que sans un petit coup de pouce chimique l’agroalimentaire qu’on appelle Glyphozate ou Tétrazine, c’est l’anarchie, c’est le chaos, c’est des pépins dans les mandarines et des pucerons dans les tomates et ça on n’en veut pas, en on veut plus…

La chimie au service de notre terre c’est un sol accueillant pour notre agriculture, pour des productions régulières et rassurantes.

Alors vous me direz "et l’impact sur l’environnement". Et ben oui y en a un les gars, c’est vrai y en a un, mais c’est le prix à payer pour avoir un peu d’ordre dans ses rangs de poireaux et ses pieds de vignes…

Alors est ce dangereux? Oui, oui c’est dangereux mais croyez-moi votre envie messieurs d’un retour à la préhistoire n’est pas sans risques non plus il invite à l’anarchie alimentaire à base de légumes et de fruits mal calibrés qui ne rentrent pas dans les caisses prévues par Bruxelles…

Bravo pour le choix de ce rôle Pierre Niney et j’espère que votre aura d’acteur populaire redorera un peu le blason de nos lobbyistes qui, je n’ai pas peur de la dire, sont plutôt mal vu sur cette antenne de vilains gaucho haineux qu’est France Inter…

Mais malheureusement Pierre Niney n’est pas mon héros du jour. Non mon héros du jour en cette journée internationale des droits des femmes c’est bien sur Arnold Schwarzenegger!

Oui ce bon Arnold qui cette année à rajouter du fun dans son show le "Arnold Classic". Oui à la base le Arnold Classic c’est une compétition de muscu mais depuis cette année il y a aussi "le grand concours de baffes".

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !