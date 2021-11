Ce matin, Daniel rend hommage à la bise qu’on veut bannir de nos us et coutumes tout ça pour la sacrifier sur l’autel du geste barrière ...

Aujourd’hui, chers amis, mon héros du jour aurait facilement pu être - et là Nagui ne croyez pas que je sois monomaniaque, mais mon héros du jour aurait pu être l'Époisses…

Pourquoi ? et bien tout simplement par que ce fromage à patte molle conçu en Côte-d'Or vient d’être sacré vice-champion du monde aux World Cheese Awards !

Ahhh l’Époisses dont la saveur délicate vous caresse l’arrière de la langue puis sans crier gare, grâce à sa croute aussi faisandée que sublime, vous envahit pas le palais et vous annexe la glotte… C’est plus que bon c’est métaphysique !

Malheureusement non, l’Epoisses n’est pas mon héroïne du jour. Non mon héroïne du jour est une coutume en voie d’extinction. Je veux parler de la bise…

Oui la bise, le bisou, le smack, le bécot, le poutou… Bise qu’on veut bannir de nos us et coutumes tout ça pour quoi ? Tout ça pour sacrifier sur l’autel du geste barrière, un acquis social aussi ancestral qu’érotique : la bise au bureau !

Non par ce que c’est bien beau de se protéger de la 5ème vague du Covid, c’est bien joli-joli, mais sans bise ‘quid’ de la chaleur humaine au travail…

Regardez Tanguy, Tanguy Pasturek le bigouden du service public, regardez le bien… Ce gars ça fait plus de 2 ans qu’il a bisé personne ! Regardez moi cet air inquiet et défaitiste. Tu lis bien dans son regard qu’il ne croit plus en rien le pauvre bougre… Avant le covid vous l’auriez vu arriver à France Inter :

"- Ey salut les filles ça va ? Et alors on fait la bibise à la Tangouille ou bien…

- Wo wow wo doucement les coquines, j’ai qu’une bouche…

- Hop hop hop Leila t’as déjà passé ton tour gourmande ! Bon j’y vais, Kenavo les greluches !"

Ça c’était mon Tanguy avant le Covid, c’était le roi de la galoche œuf jambon fromage !

Ahhhhh saloperie de barrière du geste ! Ah quoi ça sert d’aller bosser si c’est pour être totalement dépressif au travail. Si pour éviter le virus on doit sombrer dans le Burn-Out « ahhh bravo Olivier Verrant! Bravo Mr le ministre !

Tant pis pour le virus, tant pis pour les miasmes, il faut réintégrer la bise dans nos routines sinon c’est la fin du bien vivre qui nous guette. C’est pour cette raison que j’en appelle à Emmanuel Macron …

