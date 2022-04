Aujourd'hui c'est Gabriel Attal le porte-parole du gouvernement que Daniel surnomme Gaby l’embrouille, qui est couronné du titre de héros du jour.

Chers amis ça faisait longtemps et je sais que ça vous manquait !

Mais alléluia aujourd’hui mon héros du jour a failli être un produit laitier.

A cheval entre la Champagne et la bourgogne, il ravit les papilles des grands comme des petits, c’est bien sur le Chaource !

Oui le Chaource est un fromage et non pas, comme le croyait notre réalisatrice Alicia un croisement improbable entre un petit félin et un imposant plantigrade…

Tendre et crémeux, mais avec ce qu’il faut de caractère pour ne pas tomber dans la catégorie fromage de merde qui ne sert à rien, le Chaource est un fromage de génie !

Qui oserait dire « je n’aime pas le Chaource » ? Personne !

Pourquoi ? Et bien tout simplement par ce qu’il est délicieux…

Et en plus d’être délicieux, il est en pleine bourre. Après une année 2021 remarquable il veut aller loin. Et c’est avec panache que le fromage s’est offert des affiches 4x3 dans le métro pour promouvoir son élan de conquête ! Pour sa qualité et son audace le Chaource aurait bien mérité d’être mon héros du jour mais…

Mais non !

Pourquoi ? Et bien tout simplement par ce qu’un homme est en train d’entamer ce qu’on peut appeler « le marathon de la galère ».

Cet homme c’est Gabriel Attal le porte-parole du gouvernement surnommé Gaby l’embrouille. Oui depuis hier son patron Emmanuel Macron est en campagne pour le second tour de l'élection suprême et il est parti sur les chapeaux de roues au niveau des déclarations…

La retraite à 65 ans ? Je suis pas bloqué la dessus…

Un référendum ? pourquoi pas…

Et ça c’est au bout d’un jour de campagne ! Maintenant c’est à Gabriel Attal de rentrer en scène, pour ne rien confirmer tout en rassurant… Heureusement il sait faire.

