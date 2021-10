Ce matin, Daniel revient sur la performance de la Belgique en phase finale de la ligue des nations …

Aujourd’hui mon héros aurait pu être le fils de Superman… Oui, dès novembre Superman Jr va faire son coming-out en BD… Il est bisexuel ! Quelqu’un qui a tout compris au plaisir, un héros « normal » quoi ! Alors Jr aurait pu être mon héros du jour mais il ne l’est pas au profit d’un homme que j’aime d’amour tendre depuis des années et ce malgré tout ce qu’il trimballe de sordide humainement et de purulent physiologiquement…

Oui mon héros du jour est Guillermo Guiz… Pourquoi lui ? Et bien par ce qu’il a enfin compris. Il a fait acte de rédemption voire de contrition ! Suite à la performance de la Belgique en phase finale de la ligue des nations, 4ème sur 4, Guillermo lâche l’affaire ! En même temps y a de quoi…

Non mais s’il vous plait, par pitié, por favor, un dos très, que fait la Belgique n°1 au classement du foot mondial ? Mais que fait elle là, la Belgique, alors que clairement le foot c’est pas son truc… Alors oui, ils ont bon esprit les Belges, ils mettent l’ambiance, ils ont des visages rigolos, mais sportivement leur comportement est étrange. On a l’impression qu’ils n’ont pas compris les règles ces gens là… Les gars ils marquent des buts et puis à un moment, ils s’arrêtent de marquer et presque de jouer, comme si ils se disaient … « Hey oh nous c’est bon on a marqué c’est aux autres maintenant on va pas non plus faire tout le spectacle. »

Du coup, Guillermo est arrivé chez moi dimanche soir tremblant et en larmes et il m’a supplié…

