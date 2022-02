Ce matin, Daniel Morin, admiratif des Russes qui foutent les pétoches à tout le monde, leur décerne son titre de héros du jour...

Chers amis mon héros du jour aurait pu être mon plombier.

Oui cet homme aurait pu facilement et de façon fort méritée mon héros de ce mardi. Ce matin je n’avais pas d’eau chaude et contrairement à ce que certains disent, non c’est pas tonique, non c’est pas vivifiant non ça fait pas du bien… Bande de cons! C’est l’enfer! Ce matin pendant mon papier de 6h57 je claquais encore des dents…

Et bien il y a de cela une petite heure mon plombier m’a appelé pour me dire que tout était rentré dans l’ordre… Mais malheureusement pour lui non mon plombier n’est pas mon héros du jour! Non il ne l’est pas…

Mon héros du jour est un peuple… Oui c’est le peuple Russe! Pourquoi? Et ben parce que les Russes on les emmerde pas…

Le Russe il est fier, il est noble, il est cruel, il fout les pétoches!

Regardez Poutine! Le gars il a envoyé quasiment toute son armée à la frontière ukrainienne, tout le monde lui dit "euh dis donc Vladimir ça se fait pas trop d’envoyer des soldats comme ça à une frontière, ce serait bien que tu te retires".

Réaction de Poutine il dit "niet" et il envoie le double de soldats et il rajoute "Et alors? Et alors? Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas faire quoi?"

Ben rien! Les Russes ils foutent tellement les pétoches que même en sport, même aux JO de Pékin on leur laisse faire ce qu’ils veulent...

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !