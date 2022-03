Aujourd'hui, Daniel qui fut un jour un grand espoir de la danse classique française, à qui le statut d’étoile tendait les bras, rend hommage à la danse sous toutes ses formes.

Mon héros du jour, les amis, aurait très bien pu être Karim Benzéma!

Oui Karim Benzéma qui est devenu hier le meilleur buteur français de l’histoire! Benzema le héros! Meilleur buteur français de l’histoire avec 413 buts marqués, c’est très impressionnant. Il mériterait largement d’être mon héros mais… Mais comme la semaine dernière il a honteusement éliminé à lui tout seul le PSG de la Ligue des champions je ne peux décemment lui offrir ce titre prestigieux…

En plus la présence de nos invités m’a plongé dans de délicieux souvenirs! Il n’y a pas si longtemps, j’étais un grand espoir de la danse classique française! Le statut d’étoile me tendait les bras puis un soir d’entrainement. Un soir d’entrainement alors que je venais d’effectuer un saut d’une douzaine de mètres, mauvaise réception! Je me suis retrouvé avec le pied droit dans l’oreille gauche : triple fracture, tympan perforé ma carrière était foutu…

Alors oui la danse est mon héroïne du jour! Alors bien sur il n’y pas que la danse classique. Non toutes les danses méritent d’être célébrées… La "pole danse" que pratiquait avec talent Morgane Cadignan à l’époque où elle se cherchait encore sous les néons blafards des sous-sols moites de Pointe à Pitre…

Les danses de salon sont également respectables! Je me souviens d’une époque où Guillermo Chiquito Guiz n’était pas ce brillant humoriste francophone à l’élocution contrariée. Époque où pour joindre les deux bouts, à savoir satisfaire ses besoins en bière et en crack, Ernesto Ramon Guiz faisait danser les veuves bruxelloises à grand renfort de Tango, Cha-Cha et autre lambada dans des dancings insalubres et obscures, où pour quelques euros supplémentaires il honorait les carcasses usées mais en demandes de ses clientes en manque de sensations fortes et de frissons coupables!

