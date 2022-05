En ce jour d’ouverture du 75ème festival de Cannes, Daniel se devait de trouver un héros de circonstance. Et il l’a trouvé ! Le héros du jour n'est autre que le grand Pierre Lescure.

Chers amis mon héros du jour aurait pu être un championnat du monde de trottinette !

Ahhh les trottinettes ! Population que je croise tous les jours avec cette envie peu urbaine de les égorger quand ils me frôlent !

Et bien la trottinette va avoir son championnat du monde !

J’en ai marre ça devient n’importe quoi cette frénésie de faire des championnats pour tout et n’importe quoi ! La trottinette, et pourquoi pas les championnats du monde de lancer d’avion en papier…

Ahhh on me dit à l’instant dans le casque que ça existe la dernière édition a même eu lieu il y a 3 jours en Autriche ! Ok je lâche l’affaire je suis officiellement en désaccord avec la vie !

Mais en même temps aujourd’hui, jour d’ouverture du 75ème festival de Cannes, je me devais de trouver un héros de circonstance. Et je l’ai trouvé !

C’est notre ancien collègue. Le grand, le merveilleux Pierre Lescure !

Pierre Lescure ancien président de Canal+ aujourd’hui reconverti comme chroniqueur sieste sur France 5 et une fois par an président du plus prestigieux des festivals de cinéma.

Salut à toi Grand Pierre. Seigneur de la Croisette pendant 15 jours !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !